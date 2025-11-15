Späte Nackenschläge für deutsche NHL-Stars

SID 15.11.2025 • 07:47 Uhr Die deutschen Eishockeynationalspieler John-Jason Peterka und Lukas Reichel verlieren mit ihren Teams spät in der Verlängerung. Peterka trägt sich aber zumindest in die Torschützenliste ein.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat mit Utah Mammoth in der NHL einen Rückschlag erlitten. Nachdem die Franchise zuvor eine Niederlagenserie gestoppt hatte, musste sich die Mannschaft des deutschen Außenangreifers in der Nacht zu Samstag vor eigenem Publikum nach Verlängerung mit 2:3 den New York Islanders geschlagen geben.

Der 23 Jahre alte Peterka erzielte einen Treffer in der regulären Spielzeit, ehe die New Yorker nach ihrem zwischenzeitlichen Ausgleich den entscheidenden Treffer in der Overtime nachlegten.

Auch Reichel verliert

Einen 0:1-Rückstand drehten die Gastgeber durch Peterka (14.) und Dylan Guenther (19.) noch im ersten Drittel. Für Peterka war es der zweite Treffer im zweiten Spiel in Folge. Im letzten Drittel erzielten die Gäste dann den Ausgleich, um wenig später in der Verlängerung erneut zuzuschlagen – der Siegtreffer durch Matthew Schaefer fiel nach 2:06 Minuten in der Overtime.