NHL: Niederlagen für Draisaitl und Co.

SID 13.03.2026 • 06:06 Uhr Leon Draisaitl unterliegt mit den Edmonton Oilers 2:7 in Dallas, auch für die anderen Deutschen gibt es diesmal nichts zu holen.

Die deutschen Eishockey-Profis haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL allesamt Niederlagen kassiert. Deutlich unterlegen war Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers. Die Kanadier, die jüngst zweimal nacheinander gewonnen hatten, unterlagen bei den Dallas Stars mit 2:7. Draisaitl legte im zweiten Drittel den Treffer zum 1:5 auf, eine Aufholjagd gelang aber nicht mehr.

Edmonton war insbesondere in der Anfangsphase deutlich unterlegen und lag schnell mit 0:5 zurück. Im Rennen um die Playoff-Plätze war dies ein Dämpfer, noch liegt Edmonton aber auf Kurs.

Dies gilt auch für Olympia-Teilnehmer John-Jason Peterka und Utah Mammoth. Der Deutsche erzielte beim 2:3 nach Verlängerung gegen die Chicago Blackhawks einen Treffer. Nico Sturm unterlag mit Minnesota Wild gegen die Philadelphia Flyers mit 2:3 nach Penaltyschießen.

NHL: Nichts zu holen für Seider

Auch für Verteidiger Moritz Seider und die Detroit Red Wings gab es beim 1:4 bei Tampa Bay Lightning nichts zu holen. Torhüter Philipp Grubauer saß beim 1:5 der Seattle Kraken beim Spitzenteam Colorado Avalanche zunächst auf der Bank und kam beim Spielstand von 0:3 zu Beginn des zweiten Drittels aufs Eis. Grubauer kassierte gegen sein Ex-Team noch zwei weitere Treffer.