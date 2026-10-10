Der Eishockey-Nationalspieler setzt mit den Bruins den starken Saisonstart fort - und knackt eine beeindruckende Marke.

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat in der NHL einen besonderen Meilenstein erreicht. Der Stürmer der Boston Bruins sammelte beim 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) gegen die Philadelphia Flyers seinen 200. Scorerpunkt in der besten Liga der Welt. Der Münchner ist erst der neunte Deutsche, der diese Marke knackt.

Peterka, der zur neuen Saison von Utah Mammoth zum früheren Bundestrainer Marco Sturm nach Boston gewechselt war, benötigte für den Meilenstein 326 Spiele. Nur Tim Stützle (229) und Leon Draisaitl (260) waren aus deutscher Sicht schneller. Peterka erreichte den Meilenstein mit dem Assist zum zwischenzeitlichen 2:0. Mit der Vorlage zum Endstand kommt Peterka auf insgesamt 201 Punkte. Seit seinem Debüt im Jahr 2021 verbuchte Peterka 107 Assists und 94 Treffer.

Peterka schafft Meilenstein

Die Bruins setzten mit dem vierten Sieg aus den ersten sechs Spielen ihren starken Saisonstart fort. In der Eastern Conference übernahm die Traditions-Franchise zumindest für ein paar Stunden die Tabellenführung.