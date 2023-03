XFL: Nach Quarterback-Wirbel - Guardians holen Ex-NFL-Profi!

Dem 27-Jährigen wurde vorgeworfen, das Playbook der Guardians an einen Gegenspieler weitergegeben zu haben. Dormady selbst bestritt die Anschuldigung. Die daraus resultierende Entlassung nahm die XFL zurück, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Daraufhin setzte das Team den Quarterback auf die Reserve List.

Nun soll also Flowers, der gebürtig aus Miami kommt und Collegefootball an der University of South Florida gespielt hatte, die freigewordene Quarterback-Position im aktiven Roster einnehmen.