XFL: Renegades ringen die Guardians nieder - Defensive ist Trumpf

Die Arlington Renegades haben den Orlando Guardians in der dritten Woche der XFL einen knappen Sieg abgerungen.

Nach dem 10:9-Triumph verbesserten die Hausherren ihre Bilanz auf 2-1, die Gäste aus Orlando verloren derweil das dritte Spiel in Folge. Das Spiel wurde von den beiden Defensivreihen geprägt, die vor allem in der Endzone kaum etwas zuließen. (Alle Infos zum US-Sport)

Auf der Gegenseite ging in der Offense zunächst nicht viel, die Guardians konnten sich aber ebenfalls auf ihre Defense verlassen. Nach einem Fumble von Orlandos Running Back Jah-Maine Martin kam auch Arlington zu einem Fieldgoal, das erste Quarter endete mit 3:3.

Nächster Deutscher in der XFL

Sloter führt die Renegades zum Sieg

Im zweiten und dritten Viertel zeichnete sich dasselbe Bild ab, beide Teams konnten zunächst keine weiteren Punkte folgen lassen. Erst im letzten Abschnitt wurde es dann nochmal so richtig spannend. Es war Lynch, der sein Team in Führung brachte.

Mit einem kurzen Run über vier Yards ließ der Guardians-QB sein Team jubeln. Die Freude währte allerdings nur kurz, denn der anschließende Versuch brachte keinen Extra Point ein, es blieb beim 9:3. In der XFL werden anders in der NFL keine Extra Points per Field-Goal-Attempt erzielt.