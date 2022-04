Volleyball: Titelverteidiger Berlin erneut im Finale gegen Friedrichshafen

Bei den Frauen komplettieren Titelverteidiger Dresdner SC und der SC Potsdam das Halbfinale. Dresden gewann am Samstag Spiel zwei der „best of three“-Serie beim 1. VC Wiesbaden 3:0 (25:18, 25:23, 25:22) und trifft nun auf Potsdam, das mit einem 3:1 (17:25, 26:24, 25:20, 27:25) bei den Ladies in Black Aachen den zweiten Sieg einfuhr. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)