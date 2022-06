Volleyball, Nations League: Bitteres Wochenende für Deutsche

Zum Abschluss des zweiten Vorrunden-Abschnitts in Brasilia kassierte die Mannschaft des neuen Bundestrainers Vital Heynen rund drei Monate vor der WM in den Niederlanden und Polen am Sonntag gegen die Dominikanische Republik etwas unglücklich mit 1:3 (23:25, 23:25, 25:11, 25:27) ihre dritte Pleite in Folge.