Die WM im Blick: Volleyballer starten in die Nations League

Ab Dienstag stehen in der Nations League für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) zunächst drei Gruppenphasen mit je vier Spielen an. Zum Auftakt geht es in der Nacht auf Mittwoch (1.30 Uhr/MEZ) in Ottawa gegen Gastgeber Kanada. Weitere Gegner in der ersten Woche sind Bulgarien, Serbien und Argentinien.