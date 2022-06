Nations League: Volleyballer unterliegen auch Frankreich

In der Gruppe mit 16 Teams steht Deutschland nun auf Rang elf, nur die besten Acht ziehen in die K.o.-Phase ein. Die dritte und letzte Spielrunde im japanischen Osaka beginnt für Deutschland am 5. Juli gegen die USA. Weitere Gegner sind dann Brasilien, Australien und Japan, mit Ausnahme von Schlusslicht Australien liegen alle diese Teams momentan vor den Deutschen. In der ersten Phase in Kanadas Hauptstadt Ottawa hatte Winiarskis Mannschaft noch drei Siege aus vier Spielen geholt.