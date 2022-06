Nations League: Volleyballerinnen unterliegen Polen

Am Freitag war dem früheren Herren-Nationaltrainer Heynen durch ein 3:0 gegen Südkorea der erste Pflichtspielsieg mit seinem neuen Team gelungen. In der zweiten Gruppenphase trifft das DVV-Team ab dem 14. Juni in Brasilia auf die Niederlande, Italien, die Türkei und die Dominikanische Republik. Die besten acht der insgesamt 16 Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale. Im vergangenen Jahr belegte Deutschland Rang zehn.