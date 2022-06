Volleyballer feiern erfolgreichen Start in die Nations League

In der ersten von insgesamt drei Gruppenphasen trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in der kanadischen Hauptstadt noch auf Argentinien, Bulgarien und Serbien. Die besten acht der insgesamt 16 Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale, in der vergangenen Saison hatte Deutschland den 13. Platz belegt.