Nations League: Volleyballer verlieren ihr letztes Spiel

Die deutschen Volleyballer haben zum Abschluss der Gruppenphase in der Nations League erneut eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski verlor ihr letztes Spiel am Samstag in Osaka gegen Gastgeber Japan 1:3 (25:23, 22:25, 20:25, 20:25). In der Abschlusstabelle belegt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) damit aktuell den zwölften Platz.