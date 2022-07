Nations League: Volleyballer verpassen Viertelfinaleinzug

Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski unterlag am Mittwoch in Osaka gegen WM-Silbermedaillengewinner Brasilien mit 1:3 (27:25, 17:25, 20:25, 19:25) und kassierte somit die sechste Niederlage in Folge.