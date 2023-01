Champions League: BR Volleys in K.o.-Phase

"Die Mannschaft war körperlich fit, mental stark sowie bestens eingestellt. Wir haben in allen Elementen überzeugt und in der Abwehr unser wahrscheinlich bestes Saisonspiel gemacht", sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand: "In dieser Gruppe als Zweiter weiterzukommen, ist ein großartiger Erfolg für uns."