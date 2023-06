Nations League: Deutsche Volleyballer holen ersten Sieg

Die deutschen Volleyballer haben die Auftakt-Station der Nations League (VNL) in Ottawa mit ihrem ersten Sieg abgeschlossen. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski gewann in der Nacht auf Montag gegen Gastgeber Kanada mit 3:1 (20:25, 25:17, 25:21, 25:21), zuvor hatte Deutschland die Spiele gegen Titelverteidiger Brasilien, die Niederlande und Weltmeister Italien allesamt klar verloren.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) belegt in der Liga mit 16 Teams damit den 14. Rang, sieben Konkurrenten haben ebenfalls nur einen Sieg auf dem Konto. Nur die besten acht qualifizieren sich am Ende für das Viertelfinale.

Der zweite von drei Stops der VNL führt Deutschland ab dem 20. Juni nach Rotterdam, Gegner sind dort der Iran, Polen, Serbien und China. Im Juli steht dann eine weitere Station in Anaheim/USA an. In der VNL kämpfen die Teilnehmer mit Blick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris um wichtige Punkte für die Weltrangliste.