Nations League: Volleyballer verlieren zum Auftakt

Die deutschen Volleyballer sind mit einer Niederlage in die Nations League gestartet. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski unterlag in Ottawa/Kanada zum Auftakt Brasilien mit 1:3 (24:26, 16:25, 25:19, 15:25).

"Wir sind richtig gut gestartet und haben vieles richtig gemacht, daher ist es bitter, dass wir den ersten Satz nicht gewinnen", sagte Kapitän Lukas Kampa. Die Mannschaft sei dann "nicht mehr so konsequent in Aufschlag und Angriff" gewesen und habe auch im Block "nicht wirklich Zugriff" gehabt.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) trifft in der ersten von insgesamt drei Wochen noch auf die Niederlande, Weltmeister Italien und Gastgeber Kanada. In der Volleyball Nations League (VNL) geht es für Deutschland mit Blick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris um wichtige Punkte für die Weltrangliste.

Pro Geschlecht treten in der VNL 16 Mannschaften an. In der ersten Phase absolvieren die Teams jeweils zwölf Spiele, die besten acht Nationen qualifizieren sich für das Viertelfinale. In der vergangenen Saison hatte Deutschland den zwölften Platz belegt.