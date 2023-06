Nations League: Volleyballerinnen siegen wieder

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League zum Abschluss der zweiten Vorrundenstation schnell wieder in die Erfolgsspur gefunden. Durch ein 3:1 (25:19, 25:17, 25:27, 25:12) gegen Südkorea festigte das Team von Bundestrainer Vital Heynen vor der Abreise aus Brasilia seine Endrunden-Ambitionen. Einen Tag nach dem 1:3 gegen Gastgeber Brasilien war es der vierte Erfolg in den vergangenen fünf Spielen.