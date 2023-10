Volleyball: Erstliga-Lizenzen an 22 Vereine erteilt

Die Volleyball Bundesliga (VBL) hat 22 Frauen- und Männerteams Erstliga-Lizenzen für die Saison 2023/24 erteilt. Das verkündete die VBL am Freitag. Bei den Männern gehen zwölf Mannschaften an den Start, bei den Frauen sind es zehn.

Die Männer-Bundesliga wurde von neun auf zwölf Mannschaften vergrößert, bei den Frauen spielen in der kommenden Saison zwei Teams weniger als zuletzt.

Der erste Spieltag der Frauen-Bundesliga beginnt bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr mit der Partie zwischen Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart und dem VC Wiesbaden. In der Männer-Bundesliga bestreiten die SVG Lüneburg und Energiequelle Netzhoppers KW am 27. Oktober um 19.00 Uhr das erste Spiel der Saison.