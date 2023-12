Fan-Gewalt: Griechischer Polizist erliegt Verletzungen

Ein Anfang Dezember bei einem Volleyballspiel verletzter griechischer Polizist ist am Mittwoch seinen Verletzungen erlegen. Das teilte das behandelnde Krankenhaus in Athen mit.

Der 31-Jährige war am 7. Dezember während des Duells der Erzrivalen Olympiakos Piräus und Panathinaikos Athen von einem Leuchtgeschoss am Bein getroffen worden. Ein 18-Jähriger befindet sich weiterhin in Haft.