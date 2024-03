Das ewige Duell: Stuttgart und Potsdam im Kampf um den Pokal

Das ewige Duell geht in die nächste Runde: Wenn sich Allianz MTV Stuttgart und der SC Potsdam im Finale des DVV-Pokals gegenüberstehen, gibt es kaum etwas, was die Gegner nicht schon voneinander wissen. „Ich denke, dass wir uns gegenseitig nicht mehr großartig überraschen können“, sagte SC-Kapitänin Kristina Guncheva mit Blick auf das sechste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison.