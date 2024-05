Nations League: Erster Sieg für die DVV-Männer

Nach drei Niederlagen zum Start ins erste Nations-League-Turnier des Jahres haben die deutschen Volleyballer ihren ersten Sieg gefeiert. In Rio de Janeiro schlug das Team von Bundestrainer Michal Winiarski Serbien zum Abschluss mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:20), zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gegen Italien (0:3), Kuba (1:3) und Argentinien (1:3) jeweils den Kürzeren gezogen.

In Brasilien fand das erste von drei Turnieren statt, in der Gruppenphase absolviert die deutsche Mannschaft bis zum 23. Juni zwölf Partien. Acht von 16 Teams erreichen die K.o.-Phase. Um das Olympiaticket geht es für die DVV-Auswahl aber nicht mehr. Das hatte sie im Herbst in einem Qualifikationsturnier gelöst.