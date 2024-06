Nations League: Volleyballerinnen unterliegen auch Brasilien

Die deutschen Volleyballerinnen haben gegen Spitzenreiter Brasilien die nächste Niederlage in der Nations League hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alexander Waibl unterlag am Donnerstag in Hongkong im zweiten Spiel der abschließenden dritten Station des Wettbewerbs dem Vizeweltmeister mit 1:3 (20:25, 22:25, 25:21, 26:24). Für die DVV-Frauen war es die achte Niederlage im zehnten Spiel. Für die Olympischen Sommerspiele ist das Team nicht qualifiziert.