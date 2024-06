Volleyballer siegen auch gegen Frankreich

Die Mannschaft von Trainer Michal Winiarski rückt in der Nations League auf Platz neun vor.

Die deutschen Volleyballer sind erfolgreich in die Nations-League-Phase auf den Philippinen gestartet und haben sich beim dritten Sieg in Serie erneut in Olympia-Form gezeigt.