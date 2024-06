Volleyballer verlieren gegen Kanada deutlich

Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League nach drei Siegen in Folge eine klare Niederlage gegen Kanada kassiert. Einen Tag nach dem 3:1 gegen Olympiasieger Frankreich gab es auf den Philippinen ohne Kapitän Lukas Kampa und Georg Grozer ein deutliches 0:3 (19:25, 18:25, 21:25). In der Tabelle rutschte das Team auf Platz elf unter den 16 Mannschaften ab.