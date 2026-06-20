VNL-Drama: DVV-Frauen geben 2:0 gegen Türkei aus der Hand

SID 20.06.2026 • 21:08 Uhr Das Team von Bundestrainer Bregoli liegt komfortabel in Führung, bringt den Sieg gegen den Europameister aber nicht ins Ziel.

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League nicht nachlegen können. Nach dem 3:0-Erfolg über Belgien musste sich die Auswahl von Bundestrainer Giulio Bregoli am Samstag in Ankara Europameister Türkei geschlagen geben, gegen die Gastgeberinnen setzte es trotz einer 2:0-Satzführung ein ärgerliches 2:3 (25:28, 26:24, 19:25, 22:25, 13:15).

DVV-Frauen vor Duell mit Brasilien

Nach sieben Spielen liegt das Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bei nur zwei Siegen. Das Final Eight der besten acht Teams ist auch 2026 wieder das große Ziel. Im vergangenen Jahr war Deutschland bis ins Viertelfinale gekommen, danach aber an Brasilien gescheitert.