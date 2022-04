Volleyball: SSC Palmberg Schwerin mit Nervenkrimi zum Playoff-Auftakt gegen Suhl

Im dritten Satz rieb sich Schwerin dann verwundert die Augen. Suhl hatte den Schalter umgelegt und startete hellwach in den Durchgang. Am Ende holte sich die Nummer fünf der Hauptrunde den Satz und witterte nochmal die Chance auf den Coup in fremder Halle - zumal man sich in einem wahren Thriller auch Durchgang vier holte und den Entscheidungssatz erzwang.