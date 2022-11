Volleyball Bundesliga: Erster Saisonsieg - Wiesbaden stößt den Bock um

Die Gastgeberinnen machten von Beginn an klar, dass an diesem Abend endlich der erste Saisonsieg unter Dach und Fach gebracht werden soll. Schnell zog das Frank-Team, der selbst vier Jahre lang an der Seitenlinie Straubings in der Verantwortung stand, auf 11:7 und 16:10 davon - die Entscheidung im ersten Satz.