VBL: Stuttgart gewinnt Supercup

Im Supercup bezwangen sie den SSC Palmberg Schwerin mit 3:1 (27:25, 21:25, 25:17, 25:21) und gewannen somit zum dritten Mal in Folge den Pokal.

Besonders in den ersten zwei Durchgängen war es ein packendes Duell der beiden Top-Teams, in der nur Kleinigkeiten den Ausschlag gaben. Dabei hätten die Schwerinnerinnen durchaus mit 2:0 in Führung gehen können.