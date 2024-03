Volleyball: Schwerin und Potsdam im Halbfinale

Der Hauptrunden-Erste SSC Palmberg Schwerin und Vizemeister SC Potsdam sind in den Play-offs der Volleyball-Bundesliga der Frauen als erste Teams ins Halbfinale eingezogen. Schwerin setzte sich am Mittwochabend 3:1 (25:20, 20:25, 25:14, 28:26) bei Rote Raben Vilsbiburg durch und entschied die Viertelfinal-Serie mit 2:0 für sich.

Den Ausgleich zum 1:1 schaffte der Dresdner SC durch ein 3:0 (25:22, 25:20, 25:18) beim 1. VC Wiesbaden und geht damit am Samstag (17.10 Uhr) daheim ins Entscheidungsspiel. Meister Allianz MTV Stuttgart kann am Donnerstag (19.00 Uhr/beides Dyn) in Spiel zwei beim USC Münster den Einzug ins Halbfinale schaffen.