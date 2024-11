VBL verhängt Strafe: Punktabzug für Potsdam

Der SC Potsdam muss einen Rückschlag in der Volleyball Bundesliga (VBL) der Frauen hinnehmen. Wie die Liga am Donnerstag mitteilte, werden dem Klub wegen "Verstößen im wirtschaftlichen Lizenzierungsverfahren in der abgelaufenen Saison 2023/24" in der Hauptrunde der aktuellen Saison drei Punkte abgezogen.