Volleyball: Rekordmeister Friedrichshafen spielt künftig in Ulm

Dies sei in der gut 100 Kilometer entfernten Neu-Ulmer Multifunktionsarena anders. Die Volleyballer teilen sie sich künftig mit dem Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm. Das erste Ligaspiel bestreitet das Team von Trainer Mark Lebedew am 6. Oktober gegen die SVG Lüneburg, trainiert wird aber weiterhin am Bodensee in der Messehalle A7. Die ZF Arena, über Jahre die Heimspielstätte des Klubs, musste im September 2020 wegen Einsturzgefahr geschlossen werden.