Lüneburg nach Finalpleite: Voller Fokus auf die Play-offs

Dann empfangen die "LüneHünen" den TSV Herrsching in der LKH Arena. Der Pokalfinalist kommt ausgeruht und mit dem Selbstvertrauen aus vier Liga-Siegen in Folge daher. Lüneburgs Cheftrainer Stefan Hübner schob daher zunächst sämtliche Gedanken an das Final-Rückspiel am Dienstag beiseite: "Jetzt liegt der Fokus auf dem Play-off-Beginn in der Bundesliga."