Das verflixte siebte Jahr: Lüneburg „heiß, was zu erreichen“

SID 11.04.2025 • 12:28 Uhr Die Saison könnte für den Favoritenschreck besser kaum laufen. Nun soll es auch endlich ins Finale um die Meisterschaft gehen.

Oben, im Norden von Deutschland, ist die Aufregung groß. Ein nervenaufreibendes Champions-League-Abenteuer im malerischen Lüneburg, Siege gegen den übermächtigen Ligaprimus - und nun auf der Euphorie-Welle im verflixten siebten Jahr endlich ins Finale um die deutsche Meisterschaft? An ihrem Willen lassen die Überflieger der SVG Lüneburg jedenfalls keine Zweifel aufkommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Die Jungs haben richtig Bock, die sind heiß drauf, etwas zu erreichen", sagte Trainer Stefan Hübner dem Sport-Informations-Dienst (SID). Nach dem Erfolg im Fünfsatzkrimi beim VfB Friedrichshafen (3:2) am vergangenen Mittwoch ist in der Best-of-five-Serie (1:1) alles offen, am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) könnte die SVG vor heimischer Kulisse im Rennen um das lang ersehnte Finalticket vorlegen.

Es ist bereits der siebte Anlauf im Halbfinale der Play-offs, sechsmal war dort auch Endstation, viermal davon gegen Friedrichshafen. Das soll sich in diesem Jahr ändern. "Das wäre das nächste Etappenziel und ein weiterer Schub vor Ort, wobei hier gerade sowieso schon der absolute Hype herrscht", erklärte Hübner: "Mittlerweile kann keiner von uns mehr durch die Stadt laufen, ohne dass er alle paar Meter irgendwo angesprochen wird." Kein Wunder, scheint es für die Lüneburger seit einiger Zeit nur steil bergauf zu gehen.

In der vergangenen Saison feierte der Verein seine Königsklassen-Premiere, schmetterte sich nach dem Gruppen-Aus anschließend im zweitklassigen CEV-Cup bis ins Finale. In diesem Jahr ging es sogar ins Viertelfinale der Champions League, unterwegs bezwangen die Lüneburger unter anderem den deutschen Serienmeister Berlin Recycling Volleys in einem Krimi, der erst mit dem alles entscheidenden "Golden Set" endete. Auch in der Bundesliga rang die SVG den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter wenig später nieder - als bislang einziges Team in dieser Saison auf nationaler Ebene.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zum erneuten Duell mit dem Dominator des deutschen Volleyballs, der seit Jahren von Titel zu Titel eilt, würde es erst im Finale kommen. Die Volleys könnten dabei bereits am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) gegen die Helios Grizzlys Giesen den entscheidenden Schritt ins Finale machen.