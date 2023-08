Volleyball: Orthmann-Verletzung trübt EM-Auftakt

Die Zuschauer auf den Rängen des Düsseldorfer Castellos tobten, doch bei den deutschen Volleyballerinnen wollte nach dem erfolgreichen Auftakt in die Heim-EM kein großer Jubel aufkommen. „Durch diesen Ausfall haben wir viel verloren“, sagte Bundestrainer Vital Heynen nach dem 3:0 (25:19, 25:21, 29:27) gegen Underdog Griechenland - die Verletzung von Außenangreiferin Hanna Orthmann trübte beim Belgier und seinen Spielerinnen die Stimmung.

Am Samstag geht es für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) mit dem Duell gegen Aserbaidschan (20.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) weiter. Auch da setzt der Co-Gastgeber auf die lautstarke Unterstützung des eigenen Anhangs. „Es war schon an Tag eins Gänsehaut“, sagte die Kapitänin. Auch Heynen lobte den Einsatz der Fans im nervenaufreibenden dritten Durchgang: „Wenn du so einen Satz auswärts spielst, verlierst du.“