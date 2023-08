Keine Sensation: Volleyballerinnen verlieren gegen Türkei

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei ihrem letzten EM-Heimspiel eine Sensation verpasst. Zum Abschluss der Gruppenphase in Düsseldorf unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen am Donnerstag im ausverkauften Castello den klar favorisierten Türkinnen trotz einer couragierten Leistung mit 0:3 (15:25, 20:25, 26:28).

Für das deutsche Team war es nach zwei Siegen zum Auftakt des Turniers nun bereits die dritte Niederlage in Serie. Mit sieben Punkten zieht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nur auf einem enttäuschenden dritten Platz in das EM-Achtelfinale ein. In der ersten K.o.-Runde trifft Deutschland am Montag (17 oder 20.30 Uhr/Sportdeutschland.TV) in Brüssel auf Polen, Nummer sieben der Welt.