Weltcup-Auftakt: Skeleton-Weltmeister Grotheer Dritter in Innsbruck

Die deutschen Skeleton-Pilotinnen um Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) gehen am Freitagnachmittag (14.00 Uhr) an selber Stelle zum ersten Mal im Olympia-Winter unter Wettkampfbedingungen in die Eisrinne. Insgesamt stehen bis zu den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) acht Weltcupstationen, vier davon in Deutschland, im Rennkalender.