Neue Bestmarke: Für Paarläufer Hase/Seegert kann Olympia kommen

Dritter Titel in Serie und ein neuer persönlicher Rekord: Für Minerva Hase und Nolan Seegert können die Olympischen Winterspiele in Peking kommen. Mit einer exzellenten Kür gewannen die beiden Berliner bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Neuss souverän die Paarlauf-Konkurrenz.