Skicross: Maier Achte in Innichen

Bei den Männern erfüllte Daniel Bohnacker als 13. immerhin die halbe Olympia-Norm. Für Florian Wilmsmann, Niklas Bachsleitner und Tobias Müller war beim Sieg des Schweizers Ryan Regez bereits im Achtelfinale Endstation. Am Montag (11.30/11.54 Uhr) steht in Innichen das jeweils sechste Saisonrennen an.