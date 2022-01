Eiskunstlauf: Schott Zweite bei den Bavarian Open

Eiskunstläuferin Nicole Schott hat knapp zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen bei den Bavarian Open in ihrer Wahlheimat Oberstdorf weiter an ihrer Form für Peking gearbeitet. Die 25-Jährige aus Essen belegte in dem internationalen Wettbewerb den zweiten Rang mit 170,03 Punkten, hat aber noch Luft nach oben.