Snowboard: Morgan starke Dritte in Laax

"Ich kann es gar nicht glauben, bin immer noch sprachlos und habe schon geheult, weil ich mich so sehr freue, das ist so krass", sagte Morgan. Sie musste sich in der Schweiz nur der WM-Dritten Tess Coady aus Australien und Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser (Österreich) geschlagen geben.