Eiskunstlauf: Vizemeister Starostin bei WM-Generalprobe Siebter

„Ich wollte das Beste zeigen, aber vielleicht war ich nicht konzentriert genug“, sagte der gebürtige Russe, der bei den europäischen Titelkämpfen im Januar in Tallinn 13. geworden war. Der Sieg in der Männer-Konkurrenz ging in Tilburg an Ilia Malinin aus den USA vor Michail Selekow aus Estland sowie dem Japaner Sato Yamanoto.