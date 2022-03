Biathlon: Denise Herrmann gewinnt Sprint in Kontiolahti

Nach Platz vier in der Staffel am Donnerstag gelang den DSV-Athletinnen im Sprint ein hervorragendes Ergebnis. Denise Herrmann, die bei den Olympischen Spielen in Peking Gold im Einzel geholt hatte, war über die 7,5 Kilometer nicht zu schlagen und holte den siebten Weltcupsieg ihrer Karriere. (DATEN: Alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)