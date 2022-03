Debütant Starostin zittert sich ins Finale

Lange gezittert, dann kurz aufgeatmet: Debütant Nikita Starostin hat bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Montpellier sein Minimalziel nur mit Mühe erreicht. Nach einem Sturz im Kurzprogramm beim dreifachen Axel musste sich der Dortmunder gedulden, bis sein 23. Platz und damit die Qualifikation für die Kür-Entscheidung am Samstag (11.00 Uhr/Eurosport und ONE) gesichert war.