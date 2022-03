Schott überrascht als Sechste - Führung an Sakamoto

Mit dem besten Kurzprogramm ihrer Karriere ist Nicole Schott glänzend in die Eiskunstlauf-WM in Montpellier gestartet. Die sechsmalige deutsche Meisterin blieb bei ihrem Argentinischen Tango ohne jeden Fehler und geht überraschend als Sechste in das Kürfinale am Freitag (18.00 Uhr/Eurosport1).