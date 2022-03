Schulterverletzung: Vockensperger verpasst Gesamtsieg

Freestyle-Snowboarder Leon Vockensperger muss den Kampf um die Gesamtwertung vorzeitig aufgeben. Der 22-Jährige hat sich bei einem Trainingssturz in Flachauwinkl/Österreich eine Schultereckgelenksprengung zugezogen und muss mehrere Wochen pausieren. Damit verpasst er nach dem Slopestyle in Spindlermühle auch das Weltcupfinale in Silvaplana am Sonntag.