Skeleton-Pilot Heraskewitsch: „Du verlierst alles“

In Peking hatte der Ukrainer nach der Zieldurchfahrt des dritten Laufs auf der Eisbahn von Yanqing ein selbst gebasteltes Schild mit der Aufschrift "No War in Ukraine" ("Kein Krieg in der Ukraine") in die TV-Kameras gehalten. "Wie jeder normale Mensch möchte ich keinen Krieg, ich möchte Frieden in meiner Heimat", sagte Heraskewitsch damals.