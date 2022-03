Snowboarderin Hofmeister gewinnt erneut den Gesamtweltcup

„Es ist einfach krass, den Gesamtweltcup zum dritten Mal in Folge zu gewinnen, ist total gestört, es ist unbeschreiblich schön“, sagte Hofmeister und kündigte an: „Da werde ich mir heute ein Bier aufmachen.“ Am Donnerstag hatte sich Hofmeister, die als eine der großen Favoritinnen bei Olympia ohne Medaille geblieben war, im slowenischen Rogla bereits zum dritten Mal in Folge auch die kleine Kristallkugel für den Sieg im Parallel-Riesenslalom-Weltcup gesichert.