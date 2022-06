Witt empfiehlt Mindestalter auch für andere Sportarten

Witt, die von einer "guten und modernen" und "ein bisschen revolutionären" Entscheidung im Eiskunstlauf sprach, rechnet durch die am Dienstag vom Weltverband verabschiedete schrittweise Regeländerung allerdings nicht zwangsläufig mit größeren Erfolgen der deutschen Athletinnen und Athleten. "Ich glaube, ob das Mindestalter bei uns im deutschen Eiskunstlauf bei 15, 17, 18 oder 19 liegt, das ist nicht wirklich relevant", so die Olympiasiegerin von 1984 und 1988: "Wir haben in Deutschland zum einen nicht die optimalsten Trainingsbedingungen. Zum anderen ist auch dieser 'Ich will unbedingt gewinnen'-Wille nicht immer vorhanden."