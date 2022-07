Eiskunstlauf-GP: Startplätze für Schott und Hocke/Kunkel

Die sechsmalige deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Nicole Schott aus Oberstdorf sowie die Berliner Paarläufer Annika Hocke und Robert Kunkel haben für die diesjährige Grand-Prix-Serie jeweils zwei Startplätze erhalten. Die WM-Zehnte geht bei Skate America in Norwood sowie bei der Wilson Trophy in Sheffield aufs Eis, Hocke/Kunkel laufen beim Grand Prix de France in Angers sowie bei der NHK-Trophy in Sapporo.