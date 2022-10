Biathlon: Heftiger Vorwurf gegen IOC-Präsident Thomas Bach

Bach hatte kürzlich erst in einem Interview mit dem Corriere della Sera dafür geworben, Russland und Belarus zum Teil wieder zuzulassen. „Unser Ziel ist es, dass Sportler mit russischem Pass, die den Krieg nicht unterstützen, wieder an Wettkämpfen teilnehmen können. Diejenigen, die sich vom Regime distanziert haben, sollten unter einer neutralen Flagge antreten können.“ (NEWS: Bach will „neutrale“ Russen zulassen)